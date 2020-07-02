Цена на нефть марки Brent незначительно растёт в ходе торгов в четверг, 2 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,03%, составив $39,81 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,10% — до $42,07 за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы цен на нефть. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что существует очень много факторов воздействия, которые могут постоянно меняться.