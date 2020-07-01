В Хабаровском крае рассказали о поддержке малого бизнеса

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В Ульчском районе Хабаровского края направят 3,5 млн рублей на развитие малого бизнеса.
В Хабаровском крае рассказали о поддержке малого бизнеса
  • Pixabay

Об этом сообщает Transsibinfo.com со ссылкой на региональное Министерство экономического развития.

Такую сумму в краевой Фонд поддержки малого предпринимательства передала компания «Эксон Нефтегаз Лимитед».

«Важно, что крупный бизнес идёт на сотрудничество для поддержки малых предприятий, особенно в отдалённых районах края», — заявила гендиректор фонда Наталья Шалимова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.

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