В Хабаровском крае рассказали о поддержке малого бизнеса

В Ульчском районе Хабаровского края направят 3,5 млн рублей на развитие малого бизнеса.

Об этом сообщает Transsibinfo.com со ссылкой на региональное Министерство экономического развития.

Такую сумму в краевой Фонд поддержки малого предпринимательства передала компания «Эксон Нефтегаз Лимитед».

«Важно, что крупный бизнес идёт на сотрудничество для поддержки малых предприятий, особенно в отдалённых районах края», — заявила гендиректор фонда Наталья Шалимова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.