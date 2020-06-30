В Краснодарском крае рассказали о субсидиях для предприятий

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Предприятия Краснодарского края получили субсидии на поддержку занятости в размере 4,2 млрд рублей.
В Краснодарском крае рассказали о субсидиях для предприятий
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Субсидия предназначена для частичной компенсации затрат предпринимателей из отраслей, признанных пострадавшими от пандемии коронавируса. Поддержка направлена на сохранение занятости и оплаты труда работников за апрель и май.

Также стало известно, что более четырёх тысяч предпринимателей, которые арендуют и выкупают у Москвы недвижимость и землю, а также собственники земельных участков получили поддержку в размере 15,7 млрд рублей. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Оформить отсрочку и полную отмену платежей по аренде и выкупу недвижимости могут более 14 тыс. организаций, которые пострадали в период временных ограничений и были вынуждены приостановить или существенно сократить свою деятельность. Общий объём поддержки для них составляет 20,88 млрд рублей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее сообщалось, что в Москве провели более 70 онлайн-мероприятий для туротрасли во время пандемии.

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