В Москве провели более 70 онлайн-мероприятий для туротрасли во время пандемии

Короткая ссылка
В Москве провели свыше 70 онлайн-мероприятий для туристической отрасли во время пандемии коронавируса.
В Москве провели более 70 онлайн-мероприятий для туротрасли во время пандемии
  • Pixabay

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Участие в них приняли специалисты из трёх десятков российских регионов и семи иностранных государств, включая Францию, Испанию и Корею», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что общая аудитория всех экспертных и образовательных проектов в сфере туризма с конца марта составила почти 25 тыс. человек.

В частности, в апреле прошёл онлайн-интенсив, в котором участвовали более 4000 сотрудников турагентств, отелей и авиакомпаний из России и СНГ, а также представители региональных администраций и турофисов других стран.

Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить