В Москве провели более 70 онлайн-мероприятий для туротрасли во время пандемии

В Москве провели свыше 70 онлайн-мероприятий для туристической отрасли во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Участие в них приняли специалисты из трёх десятков российских регионов и семи иностранных государств, включая Францию, Испанию и Корею», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что общая аудитория всех экспертных и образовательных проектов в сфере туризма с конца марта составила почти 25 тыс. человек.

В частности, в апреле прошёл онлайн-интенсив, в котором участвовали более 4000 сотрудников турагентств, отелей и авиакомпаний из России и СНГ, а также представители региональных администраций и турофисов других стран.

Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.