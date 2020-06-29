В Минпромторге рассказали о поддержке народных художественных промыслов

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Заместитель министра промышленности и торговли России Гульназ Кадырова рассказала о поддержке народных художественных промыслов.
В Минпромторге рассказали о поддержке народных художественных промыслов
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«Как известно, большая нагрузка легла на промышленность во время пандемии, из-за чего отдельные отрасли в последние месяцы работали в круглосуточном режиме. Мы также делали всё, чтобы поддержать отрасли, которые в этот непростой период времени вынуждены были приостановить производство и часть сотрудников вывести на удалённую работу. В их числе оказались народно-художественные промыслы», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, отрасль была включена в список наиболее пострадавших от пандемии, и с 12 мая до 22 июня около 30 предприятий федерального перечня уже воспользовались различными мерами поддержки.

Как отметила Кадырова, десять организаций развернули на своих производствах пошив масок из марли, сатина и хлопка, в том числе «Оренбургский пуховый платок», «Крестецкая строчка», «Тверские узоры».

Замминистра также сообщила, что смягчены критерии порядка отнесения предприятий к народно-художественным промыслам.

«Кроме того, министерство предложило увеличить объём финансирования отрасли в текущем году на 250 млн рублей, чтобы до конца года компенсировать предприятиям расходы на социальные выплаты и страховые взносы», — сказала она.

По словам Кадыровой, подготовлена и первая редакция поправок в закон о поддержке и развитии отрасли. В IV квартале 2020 года планируется внести документ в Госдуму.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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