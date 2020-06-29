Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake заявил о банкротстве

Американская компания-добытчик сланцевой нефти Chesapeake подала заявление о банкротстве и попросила о защите для реструктуризации долга.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Корпорация Chesapeake Energy сегодня объявила о том, что компания добровольно подала заявку на получение защиты по 11 главе в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса», — указано в тексте.

Отмечается, что будет реализовываться план по реорганизации для ликвидации примерно $7 млрд долга.

Ранее независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.