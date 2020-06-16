Эксперт прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

Независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.

«В целом, если не будет драматических падений, например, ниже $35, то тенденция, которая взята на направлении, будет и дальше развиваться», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, в настоящее время не совсем понятно, что будет со спросом. Также нет понимания, будут ли США поддерживать сланцевую отрасль.

Ранее, как сообщал телеканал «360», председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил ситуацию с ценами на нефть.