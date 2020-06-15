В Госдуме оценили ситуацию с ценами на нефть

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил ситуацию с ценами на нефть.
В Госдуме оценили ситуацию с ценами на нефть
  • Reuters

«Думаю, масштабного снижения цен ниже $10 за баррель, а по нефти WTI даже в отрицательную зону уже не будет. Некоторые производители нефти просто сворачивают производство, уходят с этого рынка, становятся банкротами из-за низкой цены», — цитирует депутата телеканал «360».

Как отмечается, вместе с изменениями цен на нефть у отметки в 70 рублей за доллар будет колебаться и национальная валюта. Как полагает Аксаков, такой курс наиболее вероятен до конца года.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.

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