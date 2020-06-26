Эксперт прокомментировал позицию российских банков по золоту

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Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев прокомментировал позицию российских банков по золоту, в том числе сообщения о том, что они стали увеличивать запасы после полугода сокращения.
Эксперт прокомментировал позицию российских банков по золоту
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что банки начали закупать металл, пока тот растёт в цене.

«Это делается для пополнения запасов с расчётом на дальнейший рост. Это основная причина, по которой спрос на драгметалл большинства коммерческих банков вырос», — пояснил он.

Как заявил Коренев, золото — традиционно защитный актив, держать резервы в металле на фоне мировых реалий сегодняшнего дня — прагматичное решение.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил позицию российских банков по золоту.

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