Эксперт прокомментировал позицию российских банков по золоту
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- РИА Новости
В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что банки начали закупать металл, пока тот растёт в цене.
«Это делается для пополнения запасов с расчётом на дальнейший рост. Это основная причина, по которой спрос на драгметалл большинства коммерческих банков вырос», — пояснил он.
Как заявил Коренев, золото — традиционно защитный актив, держать резервы в металле на фоне мировых реалий сегодняшнего дня — прагматичное решение.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил позицию российских банков по золоту.