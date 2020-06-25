В России зафиксировали рост снятия наличных денег в банкоматах
- РИА Новости
Как передаёт газета «Известия», спрос на эту услугу за три недели июня, по сравнению с апрелем-маем, вырос на 32—35% в МКБ, на 30% — в Почта Банке, на 29% — в Новикомбанке, на 23% — в ВТБ.
Тенденцию подтвердили в Сбербанке, Райффайзенбанке, ПСБ, Росбанке, «Тинькофф», банках «Дом.РФ» и «Хоум Кредит».
В кредитных организациях пояснили, что в последние недели реализуется отложенный спрос на наличные.
«Несмотря на подъём по сравнению с маем, в июне спрос на снятие наличных находится ниже объёмов прошлого года. Мы видим появление у клиентов устойчивых безналичных привычек», — пояснил представитель Сбербанка.
В конце марта финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал идею введения Центробанком ограничений на выдачу наличных банкоматами.