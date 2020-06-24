«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнёрства в двух проектах

«Яндекс» и Сбербанк сообщили о прекращении партнёрства в проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги».

Об этом говорится в сообщении интернет-компании.

Уточняется, что теперь им предстоит поделить данные активы. Интернет-компания намерена выкупить у Сбербанка его долю в «Яндекс.Маркете», банк же в свою очередь купит долю «Яндекса» в проекте «Яндекс.Деньги».

«Для реализации намеченных планов «Яндекс» выкупает у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркета» за 42 млрд рублей, при общей оценке компании около 87,3 млрд рублей... Вторая часть сделки предполагает продажу Сбербанку миноритарной доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах» — 25% плюс 1 рубль... Предварительная сумма продажи — 2,4 млрд рублей», — говорится в заявлении.

В декабре 2019 года сообщалось, что Сбербанк и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка доставки еды, такси и каршеринга.