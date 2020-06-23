В Совфеде прокомментировали предложенную Путиным корректировку НДФЛ

Член Совфеда Анатолий Артамонов прокомментировал предложение президента России Владимира Путина по корректировке НДФЛ.

«Те, кому удаётся иметь высокие доходы, должны платить по прогрессивной шкале», — заявил Артамонов в беседе с телеканалом «360».

По его словам, это просчитанное решение.

Артамонов не исключил, что Россия может пойти по пути дальнейшего внедрения прогрессивной налоговой шкалы.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в беседе с сайтом «Москва 24» назвал инициативу справедливой мерой.

«Эти деньги вернутся к людям, к самым нуждающимся категориям. Поэтому я считаю, что эта мера очень справедлива и очень хорошо продумана президентом», — отметил он.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал предложение президента России Владимира Путина по корректировке НДФЛ.