Эксперт прокомментировал меры поддержки бизнеса в России

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Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.
Эксперт прокомментировал меры поддержки бизнеса в России
  • Pixabay

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что российские власти, как и власти в других развитых странах, стремятся поддержать бизнес-сферу.

«Выплаты — это не единственное, что положено российским предпринимателям. Помимо этого, государство позаботилось и о других способах поддержки, в число которых вошли кредитные каникулы, льготное кредитование, отсрочка выплаты налогов и предоставление финансовых средств на оплату заработной платы сотрудникам компаний, пострадавших от пандемии», — сказал эксперт.

Как считает Трифонов, государство найдёт способ минимизировать дефицит бюджета по итогам года и в случае необходимости дальше поддерживать предприятия МСП.

Ранее сообщалось, что на поддержку бизнеса в России выделили ещё более 23 млрд рублей.

Newinform сообщал, что в Ульяновской области рассказали о поддержке бизнеса.

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