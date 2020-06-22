«Ведомости» узнали параметры налогового манёвра для IT-отрасли
- РИА Новости
По информации издания, для российских компаний в сфере информационных технологий планируется снизить страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%.
Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин предлагает отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам возможность получать специальные субсидии.
Предполагается, что изменения будут бессрочными и помогут стимулировать экспорт российского софта.
В феврале сообщалось о дискуссиях в правительстве по поводу снижения страховых взносов для работодателей.