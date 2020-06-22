«Ведомости» узнали параметры налогового манёвра для IT-отрасли

Короткая ссылка
В ближайшее время будут объявлены параметры для налогового манёвра в IT-отрасли, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
«Ведомости» узнали параметры налогового манёвра для IT-отрасли
  • РИА Новости

По информации издания, для российских компаний в сфере информационных технологий планируется снизить страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин предлагает отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам возможность получать специальные субсидии.

Предполагается, что изменения будут бессрочными и помогут стимулировать экспорт российского софта.

В феврале сообщалось о дискуссиях в правительстве по поводу снижения страховых взносов для работодателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить