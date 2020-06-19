Эксперт оценил ситуацию с ценами на нефть

Эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов оценил ситуацию с ценами на нефть.

В беседе с радио Sputnik он выразил мнение, что может быть ещё один цикл спада.

«Я думаю, что он, скорее всего, придётся на осень. Сейчас цена может подрасти даже до $50 за баррель Brent, но дальнейший бурный рост исключается — будет опять некоторое снижение, может быть, до $40—35», — сказал эксперт.

По его словам, только к концу года, когда выяснится, что экономический кризис на исходе, начнётся дальнейший рост цены уже к $60.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.