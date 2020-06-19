Доработанный план восстановления экономики направлен Путину

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Президенту России Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики страны.
Доработанный план восстановления экономики направлен Путину
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

«Документ доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что план дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство представит главе государства доработанный план восстановления экономики в установленные сроки, 19 июня.

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