Доработанный план восстановления экономики направлен Путину
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
«Документ доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что план дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство представит главе государства доработанный план восстановления экономики в установленные сроки, 19 июня.