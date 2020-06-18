«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.

«Говорить о том, что (новые судебные) процессы начаты — рано. Мы находимся на стадии оценки возможности начала этих судов», — приводит её слова ТАСС.

В феврале сообщалось, что «Нафтогаз» изучает возможность иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке ему в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.

При этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подчёркивал, что лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали договор по транзиту газа, а также договорились об урегулировании взаимных претензий.

Так, Антимонопольный комитет Украины снял претензии к «Газпрому» на $7,4 млрд, а российская компания выплатила $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда.

Украинская сторона также обязалась снять все аресты на имущество, активы и денежные средства «Газпрома».