«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»

Короткая ссылка
Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.
«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»
  • РИА Новости

«Говорить о том, что (новые судебные) процессы начаты — рано. Мы находимся на стадии оценки возможности начала этих судов», — приводит её слова ТАСС.

В феврале сообщалось, что «Нафтогаз» изучает возможность иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке ему в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.

При этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подчёркивал, что лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали договор по транзиту газа, а также договорились об урегулировании взаимных претензий.

Так, Антимонопольный комитет Украины снял претензии к «Газпрому» на $7,4 млрд, а российская компания выплатила $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда.

Украинская сторона также обязалась снять все аресты на имущество, активы и денежные средства «Газпрома».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить