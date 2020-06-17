Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

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Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По словам министра, слишком высокие цены — это «тоже плохо, так как это снижает спрос на энергоносители, привлекает в отрасль неэффективные инвестиции, создаёт избытки и формирование следующего кризиса».

«Поэтому нам это тоже надо учитывать. В прогнозных показателях мы считали для нас комфортной ценой до 2035 года в среднем $50», — сказал министр в эфире Bloomberg. Его слова приводит ТАСС.

В апреле глава государства Владимир Путин заявил, что Россия чувствует себя вполне комфортно с ценой $42 за баррель нефти, при которой свёрстан бюджет.

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