На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.

В беседе с изданием OilPoint Макогон согласился, что «строка дохода под названием «транзит» полностью исчезает».

«Вот то, что «Газпром» начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, — это проблема, но на неё мы повлиять особо не можем», — сказал он.

Макогон подчеркнул, что в случае прекращения транзита через Украину придётся работать для обеспечения газом собственных потребителей.

«Сократимся, ужмёмся и будем работать для внутренних поставок, импорта, ПХГ и добычи», — уточнил он.

В апреле Макогон прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта.