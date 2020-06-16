На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита

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«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.
На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита
  • © Gleb Garanich/Reuters

В беседе с изданием OilPoint Макогон согласился, что «строка дохода под названием «транзит» полностью исчезает».

«Вот то, что «Газпром» начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, — это проблема, но на неё мы повлиять особо не можем», — сказал он.

Макогон подчеркнул, что в случае прекращения транзита через Украину придётся работать для обеспечения газом собственных потребителей.

«Сократимся, ужмёмся и будем работать для внутренних поставок, импорта, ПХГ и добычи», — уточнил он.

В апреле Макогон прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта.

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