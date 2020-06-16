В Госдуме оценили слова немецкого депутата о санкциях против США

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT призыв главы комитета бундестага Германии по энергетике Клауса Эрнста вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2».
В Госдуме оценили слова немецкого депутата о санкциях против США
  • © duma.gov.ru

«Радует, что наши немецкие коллеги действительно смотрят в сторону не просто демагогии, а именно конструктивных решений и улучшения жизни своих граждан. Безусловно, реализация данного проекта... позволит в первую очередь именно немецким жителям и компаниям уменьшить нагрузку на коммунальные услуги и себестоимость продукции», — сказал он.

По словам Ананских, США «занимаются своими политическими баталиями», которые, как подчеркнул депутат, никакого отношения к экономике Германии и Европы не имеют.

«Конечно, только со своей стороны приветствуем (данное предложение. — RT) и готовы к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между нашими государствами», — заключил парламентарий.

Ранее Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2».

Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.

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