Власти Москвы назвали примерные сроки восстановления экономики города

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, сколько времени может потребоваться на восстановление экономики столицы и возвращение её в состояние докризисного периода.
Власти Москвы назвали примерные сроки восстановления экономики города
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Если говорить про полноценное, нормальное русло и восстановление экономики в ключе исключительно пандемии, то, я думаю, что будет достаточно пары месяцев», — сказал он в эфире BFM.

Ефимов отметил, что «если говорить вообще в целом о восстановлении экономики на докризисный период», то восстановление будет «достаточно длительным» и может занять более года.

Заммэра добавил, что это связано не исключительно с пандемией коронавируса, а в целом с изменениями в экономике, «в первую очередь в мировой экономике».

Ранее сообщалось, что московским предпринимателям одобрили заявки на 15,5 млрд рублей в рамках городской программы субсидирования кредитных ставок.

Выдано свыше 3 млрд рублей. Всего документы поданы на 180 млрд.

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