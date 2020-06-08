В Москве предпринимателям выдали более 3 млрд рублей льготных кредитов

Московским предпринимателям одобрили заявки на 15,5 млрд рублей в рамках городской программы субсидирования кредитных ставок. Выдано свыше 3 млрд рублей. Всего документы поданы на 180 млрд.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.

По новым кредитам столица субсидирует до 8% годовых. Ставка по действующим займам за счёт субсидий снижена на 6%.

«Чтобы предприниматели могли взять или рефинансировать кредит на льготных условиях, правительством Москвы заключены соглашения с 11 крупнейшими банками», — цитирует Сергунину портал мэра и правительства.

Программа рассчитана до конца 2020 года.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.