В Москве предпринимателям выдали более 3 млрд рублей льготных кредитов
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.
По новым кредитам столица субсидирует до 8% годовых. Ставка по действующим займам за счёт субсидий снижена на 6%.
«Чтобы предприниматели могли взять или рефинансировать кредит на льготных условиях, правительством Москвы заключены соглашения с 11 крупнейшими банками», — цитирует Сергунину портал мэра и правительства.
Программа рассчитана до конца 2020 года.
Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.