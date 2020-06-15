«Газпром» начал судебный спор с итальянской Eni

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Российский «Газпром» начал судебный спор с итальянской Eni о положениях контракта на поставку газа.
«Газпром» начал судебный спор с итальянской Eni
  • Reuters

«10 января 2020 года ООО «Газпром экспорт» направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа», — говорится в отчёте за I квартал 2020 года российской компании.

11 февраля 2020 года был получен ответ на уведомление от представителей Eni S.p.A.

Отмечается, что в настоящий момент стороны согласовывают кандидатуру председателя арбитражного трибунала, который будет рассматривать спор двух компаний.

В начале июня сообщалось, что польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) возбудил дело против «Газпрома» за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.

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