Эксперт оценил идею сделать платными выпуск и обслуживание карт

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил сообщение о том, что выпуск и обслуживание банковских карт, а также использование платёжных приложений и доступ к кол-центру кредитной организации могут стать платными при сохранении ограничения комиссий за эквайринг.
Эксперт оценил идею сделать платными выпуск и обслуживание карт
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Платный выпуск карт, безусловно, негативно повлияет на лояльность клиентов, они будут недовольны новыми тратами, но менять банк пойдут немногие россияне», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, на смену банка клиент решится только в случае, если новая кредитная организация станет предоставлять более выгодные условия.

По словам Деева, без таких условий процедура не имеет практического смысла: карта меняется раз в несколько лет, перевыпуск не будет стоить больших средств.

«Многие частные банки могут и не вводить плату за выпуск, сделав это своим эксклюзивным предложением, как это было раньше для переводов средств между регионами», — заключил Деев.

Ранее независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с Inforeactor оценил рост популярности виртуальных банковских карт.

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