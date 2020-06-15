Эксперт оценил идею сделать платными выпуск и обслуживание карт
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- РИА Новости
«Платный выпуск карт, безусловно, негативно повлияет на лояльность клиентов, они будут недовольны новыми тратами, но менять банк пойдут немногие россияне», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
Как считает эксперт, на смену банка клиент решится только в случае, если новая кредитная организация станет предоставлять более выгодные условия.
По словам Деева, без таких условий процедура не имеет практического смысла: карта меняется раз в несколько лет, перевыпуск не будет стоить больших средств.
«Многие частные банки могут и не вводить плату за выпуск, сделав это своим эксклюзивным предложением, как это было раньше для переводов средств между регионами», — заключил Деев.
Ранее независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с Inforeactor оценил рост популярности виртуальных банковских карт.