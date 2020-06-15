Эксперт оценил идею сделать платными выпуск и обслуживание карт

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил сообщение о том, что выпуск и обслуживание банковских карт, а также использование платёжных приложений и доступ к кол-центру кредитной организации могут стать платными при сохранении ограничения комиссий за эквайринг.

«Платный выпуск карт, безусловно, негативно повлияет на лояльность клиентов, они будут недовольны новыми тратами, но менять банк пойдут немногие россияне», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, на смену банка клиент решится только в случае, если новая кредитная организация станет предоставлять более выгодные условия.

По словам Деева, без таких условий процедура не имеет практического смысла: карта меняется раз в несколько лет, перевыпуск не будет стоить больших средств.

«Многие частные банки могут и не вводить плату за выпуск, сделав это своим эксклюзивным предложением, как это было раньше для переводов средств между регионами», — заключил Деев.

Ранее независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с Inforeactor оценил рост популярности виртуальных банковских карт.