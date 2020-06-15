Эксперт дал прогноз по курсу доллара на конец года

Курс доллара к концу 2020 года опустится до 66 рублей, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

По его оценкам, при таком курсе и среднегодовой цене на нефть в $50 за баррель дефицит бюджета России составит около 5% ВВП.

Последний раз доллар торговался в районе 66 рублей в начале марта. Распад сделки ОПЕК+ и заявления ряда стран о планах по наращиванию добычи привели к обвалу нефтяных котировок и ослаблению рубля.

Однако затем американская валюта начала снижаться. Так, в начале июня доллар опустился ниже 70 рублей, но уже к середине месяца вновь превысил эту отметку.

В апреле министр экономического развития Максим Решетников заявил, что дефицит бюджета пока оценивается в 5—6% ВВП.