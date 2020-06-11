Более 700 предпринимателей Башкирии получили кредиты с нулевой ставкой
- РИА Новости
Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу Национального банка по республике.
Общая сумма кредитов достигла 1,7 млрд рублей.
На рассмотрении находится ещё свыше 900 заявок. Подать документы могут предприятия из списка самых пострадавших отраслей.
Кредитные каникулы или реструктуризацию на сумму более 6,2 млрд рублей оформили свыше 1,7 тыс. предпринимателей.
Ранее НСН сообщала, что власти Москвы предложили бизнесу арендовать свыше 20 коммерческих площадей в Центральном административном округе столицы на льготных условиях.