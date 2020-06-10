В 2020 году ожидается самое большое в истории падение спроса на газ

Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4%, что станет самым большим снижением в истории газового рынка.

Об этом говорится в сообщении на сайте Международного энергетического агентства (МЭА).

«2020 может стать годом, когда будет зафиксировано крупнейшее падение спроса на природный газ в истории глобального рынка газа», — указано в тексте.

Отмечается, что на спрос повлияли пандемия коронавируса, а также рекордно мягкие температуры в начале года.

27 мая директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков оценил перспективы рынка нефти.

По его словам, даже в случае полного восстановления спроса на нефть в III квартале и продолжения действия ОПЕК+ сокращение запасов до докризисного уровня потребует ещё порядка полугода.