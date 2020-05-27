Эксперт оценил перспективы рынка нефти

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков оценил перспективы рынка нефти.

«Даже в случае полного восстановления спроса на нефть в III квартале и продолжения действия ОПЕК+ сокращение запасов до докризисного уровня потребует ещё порядка полугода», — цитирует эксперта «Российская газета».

Как прогнозирует Танурков, в среднесрочной перспективе рост цен продолжится, а стоимость марки Brent к концу 2020 года выйдет в диапазон $40—45 за баррель.

По словам эксперта, динамика цен этим летом будет зависеть как от темпов восстановления спроса, так и от влияния на них со стороны возможного нового раунда торговых войн между Китаем и США и темпов снижения добычи вне ОПЕК.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ситуацию с ценами на газ.