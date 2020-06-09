В Подмосковье реструктурировали кредиты на 77,1 млрд рублей во время пандемии
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Об этом сообщает телеканал «360».
«С 20 марта по 27 мая в кредитные организации поступило 140 тыс. обращений от жителей Московской области, которые захотели временно снизить долговую нагрузку и изменить условия своих договоров», — рассказали в ГУ Центробанка по Центральному федеральному округу.
Ещё 6,9 тыс. обращений получено от малого бизнеса.
Положительный ответ был дан на 69,4% заявок бизнесменов и 62,7% — жителей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что банки реструктурировали более 2,6 тыс. задолженностей предпринимателей Татарстана.