В Подмосковье реструктурировали кредиты на 77,1 млрд рублей во время пандемии

Короткая ссылка
Более 76,5 тыс. жителей и предпринимателей Московской области обратились в банки во время пандемии, чтобы им облегчили выплаты по кредитам. Реструктурировано 77,1 млрд рублей.
В Подмосковье реструктурировали кредиты на 77,1 млрд рублей во время пандемии
  • © РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«С 20 марта по 27 мая в кредитные организации поступило 140 тыс. обращений от жителей Московской области, которые захотели временно снизить долговую нагрузку и изменить условия своих договоров», — рассказали в ГУ Центробанка по Центральному федеральному округу.

Ещё 6,9 тыс. обращений получено от малого бизнеса.

Положительный ответ был дан на 69,4% заявок бизнесменов и 62,7% — жителей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что банки реструктурировали более 2,6 тыс. задолженностей предпринимателей Татарстана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить