В Подмосковье реструктурировали кредиты на 77,1 млрд рублей во время пандемии

Более 76,5 тыс. жителей и предпринимателей Московской области обратились в банки во время пандемии, чтобы им облегчили выплаты по кредитам. Реструктурировано 77,1 млрд рублей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«С 20 марта по 27 мая в кредитные организации поступило 140 тыс. обращений от жителей Московской области, которые захотели временно снизить долговую нагрузку и изменить условия своих договоров», — рассказали в ГУ Центробанка по Центральному федеральному округу.

Ещё 6,9 тыс. обращений получено от малого бизнеса.

Положительный ответ был дан на 69,4% заявок бизнесменов и 62,7% — жителей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что банки реструктурировали более 2,6 тыс. задолженностей предпринимателей Татарстана.