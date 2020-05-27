Банки реструктурировали более 2,6 тысячи задолженностей предпринимателей Татарстана

По федеральным и внутрибанковским программам банки реструктурировали в Татарстане более 2,6 тыс. задолженностей на 23 млрд рублей с начала 2020 года.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на главу республиканского Гарантийного фонда Тимура Темиргалиева.

Во время режима самоизоляции на базе единого центра кредитов заработала горячая линия. Обратились более 500 человек.

«Как выдавали гарантии, так и выдаём, работали в дистанционном режиме, оказывали свои меры поддержки. Сейчас полностью перешли в штатный режим работы. У тех, кто хочет лично посетить наш фонд, теперь есть такая возможность», — отметил Темиргалиев.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.