Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда

Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режима карантина. Свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством», — сказал глава кабмина.

По его словам, власти продолжат оказывать поддержку гражданам, которые оказались без работы из-за пандемии коронавируса.

1 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что общее число официально зарегистрированных в качестве безработных в стране достигло 2,09 млн.