Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда

Короткая ссылка
Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда
  • Reuters

«Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режима карантина. Свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством», — сказал глава кабмина.

По его словам, власти продолжат оказывать поддержку гражданам, которые оказались без работы из-за пандемии коронавируса.

1 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что общее число официально зарегистрированных в качестве безработных в стране достигло 2,09 млн

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить