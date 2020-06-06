Страны ОПЕК+ выполнили сделку в мае на уровне 90%

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Уровень исполнения сделки ОПЕК+ всеми странами — участницами соглашения в мае составил около 90%.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Уровень исполнения достаточно высокий, близок примерно к 90%. Точные данные по странам будут чуть позже», — приводит РИА Новости его слова.

По сообщению Новака, Россия исполнила соглашение в мае на 96%.

Он отметил, что экспертный технический комитет во второй половине июня подведёт итоги по выполнению сделки ОПЕК+ в июне.

Также Новак заявил, что страны ОПЕК+ продлили действующие квоты по сокращению добычи нефти до конца июля, чтобы сбалансировать нефтяной рынок.

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