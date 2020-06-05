Путин оценил ситуацию с безработицей в России
- РИА Новости
«И инфляция держится в рамках параметров, о которых мы заявляли ранее, уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах», — сказал президент во время встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Дмитриев подчеркнул, что у России низкие госдолг и инфляция, сообщает РИА Новости.
Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число зарегистрированных безработных в стране.
Правительство России одобрило выделение Роструду 56,2 млрд рублей на социальные выплаты безработным в субъектах Федерации и городе Байконуре.