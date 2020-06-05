Путин оценил ситуацию с безработицей в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в экономике страны, отметив, что макроэкономику удаётся сохранить «в рабочем состоянии на очень хорошем, качественном уровне».

«И инфляция держится в рамках параметров, о которых мы заявляли ранее, уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах», — сказал президент во время встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Дмитриев подчеркнул, что у России низкие госдолг и инфляция, сообщает РИА Новости.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число зарегистрированных безработных в стране.

Правительство России одобрило выделение Роструду 56,2 млрд рублей на социальные выплаты безработным в субъектах Федерации и городе Байконуре.