Путин оценил ситуацию с безработицей в России

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в экономике страны, отметив, что макроэкономику удаётся сохранить «в рабочем состоянии на очень хорошем, качественном уровне».
Путин оценил ситуацию с безработицей в России
  • РИА Новости

«И инфляция держится в рамках параметров, о которых мы заявляли ранее, уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах», — сказал президент во время встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Дмитриев подчеркнул, что у России низкие госдолг и инфляция, сообщает РИА Новости.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число зарегистрированных безработных в стране.

Правительство России одобрило выделение Роструду 56,2 млрд рублей на социальные выплаты безработным в субъектах Федерации и городе Байконуре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить