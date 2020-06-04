Экономист прокомментировал решение ЦБ создать реестр инвестиционных платформ

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Генеральный директор компании Talk Bank Михаил Попов прокомментировал решение Банка России создать реестр инвестиционных платформ.
Экономист прокомментировал решение ЦБ создать реестр инвестиционных платформ
  • Reuters

«Очевидно, что ЦБ это нужно для контроля и защиты интересов инвесторов. Существует ситуация, когда под видом инвестиционных площадок работает финансовая пирамида, а ЦБ таким образом пытается бороться», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, спрос на краудфандинговые платформы продолжит расти и всё больше бизнесменов станут обращаться именно к ним.

«Даже при получении кредита очень много обязывающих документов, и по факту бизнес сознательно туда не идёт», — пояснил Попов.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в ЦБ прокомментировали результаты стресс-тестирования банковского сектора России.

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