Эксперт оценил ситуацию с нефтяными ценами

Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил ситуацию с нефтяными ценами.

«На год-полтора цены на нефть спрогнозировать проще, чем на ближайшие несколько месяцев», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, положение на рынке входит в заданные фундаментальными факторами рамки.

Как отметил эксперт, в начале 2020 года в мире производили и потребляли около 100 млн баррелей в сутки.

«Сегодня эти рамки уменьшились, но стоимость производства барреля нефти осталась прежней. Кризис никак не повлиял на экономику отдельных месторождений», — пояснил он.

Фролов не исключил, что цены могут опять снизиться и что в течение нескольких месяцев могут наблюдаться резкие перепады, если не случится сверхбыстрой стабилизации рынка.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ситуацию с ценами на газ.