Минфин спрогнозировал объём недополученных нефтегазовых доходов в июне

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Министерство финансов России ожидает, что бюджет недополучит в июне 2020 года 145,5 млрд рублей нефтегазовых доходов.
Минфин спрогнозировал объём недополученных нефтегазовых доходов в июне
  • РИА Новости

«Ожидаемый объём недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в июне 2020 года в размере 145,5 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, суммарное отклонение фактически полученных доходов от ожидаемого объёма составило 58,2 млрд рублей.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия в 2020 году из-за коронавируса недополучит большой объём доходов, что станет серьёзным ударом по бюджету.

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