В Петербурге предложили расширить список отраслей, пострадавших от пандемии

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге могут расширить список отраслей, пострадавших от экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции.
В Петербурге предложили расширить список отраслей, пострадавших от пандемии
  • Pixabay

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Соответствующий законопроект вынесли на рассмотрение городского правительства. Он разработан комитетом финансов.

Предусмотрено снижение ставок для налога не только для отраслей, признанных пострадавшими на федеральном уровне, но и для обрабатывающих производств и предприятий, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.

Как отметил глава комитета Алексей Корабельников, в настоящее время в этих сферах работают около 43 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей. Упрощённую систему налогообложения используют пока 7,5 тыс. из них.

Ранее НСН сообщала, что в Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить