В Петербурге предложили расширить список отраслей, пострадавших от пандемии

В Санкт-Петербурге могут расширить список отраслей, пострадавших от экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Соответствующий законопроект вынесли на рассмотрение городского правительства. Он разработан комитетом финансов.

Предусмотрено снижение ставок для налога не только для отраслей, признанных пострадавшими на федеральном уровне, но и для обрабатывающих производств и предприятий, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.

Как отметил глава комитета Алексей Корабельников, в настоящее время в этих сферах работают около 43 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей. Упрощённую систему налогообложения используют пока 7,5 тыс. из них.

Ранее НСН сообщала, что в Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.