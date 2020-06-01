Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов оценил ситуацию на валютном рынке.

«Нефтяные цены стали важным фактором поддержки курса рубля, так что встреча ОПЕК+ не могла не оказать краткосрочного влияния на курс отечественной валюты. И теперь многое зависит от того, чем заседание 4 июня закончится», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, если договорённости не будут достигнуты, то нефтяные цены могут резко пойти вниз. Вместе с тем, отметил эксперт, вероятность того, что действующий уровень ограничений продлят до конца лета, оценивается в 80%.

«То есть в целом при прочих равных условиях ждать от рубля существенных взлётов и падений в ближайшие месяцы не приходится. Курс российской валюты постепенно закрепится на уровне около 70 рублей за доллар», — прогнозирует он.

Со своей стороны, аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов в беседе с «Российской газетой» подтвердил, что для рубля самым значимым событием в июне станет министерская встреча стран ОПЕК+.

«Для рубля в июне есть два сценария. Оптимистичный на фоне сохранения позитивной конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых рынках предполагает пробой уровня 70 и закрепление в диапазоне 67,50 — 71,50 по отношению к доллару», — заявил он.

Как добавил эксперт, пессимистичный сценарий подразумевает коридор 70—73 рубля за доллар.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов дал прогноз по курсу рубля.