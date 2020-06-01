Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

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Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов оценил ситуацию на валютном рынке.
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
  • РИА Новости

«Нефтяные цены стали важным фактором поддержки курса рубля, так что встреча ОПЕК+ не могла не оказать краткосрочного влияния на курс отечественной валюты. И теперь многое зависит от того, чем заседание 4 июня закончится», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, если договорённости не будут достигнуты, то нефтяные цены могут резко пойти вниз. Вместе с тем, отметил эксперт, вероятность того, что действующий уровень ограничений продлят до конца лета, оценивается в 80%.

«То есть в целом при прочих равных условиях ждать от рубля существенных взлётов и падений в ближайшие месяцы не приходится. Курс российской валюты постепенно закрепится на уровне около 70 рублей за доллар», — прогнозирует он.

Со своей стороны, аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов в беседе с «Российской газетой» подтвердил, что для рубля самым значимым событием в июне станет министерская встреча стран ОПЕК+.

«Для рубля в июне есть два сценария. Оптимистичный на фоне сохранения позитивной конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых рынках предполагает пробой уровня 70 и закрепление в диапазоне 67,50 — 71,50 по отношению к доллару», — заявил он.

Как добавил эксперт, пессимистичный сценарий подразумевает коридор 70—73 рубля за доллар.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов дал прогноз по курсу рубля.

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