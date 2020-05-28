Эксперт дал прогноз по курсу рубля

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Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов дал прогноз по курсу рубля.
Эксперт дал прогноз по курсу рубля
  • РИА Новости

«Российская валюта, отыгравшая благодаря позитивной динамике цен на чёрное золото и поддержке Банка России большую часть потерь, понесённых в марте-апреле, на данном этапе приостановила свое укрепление на отметке 70,60 за доллар», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его мнению, с учётом вероятности коррекции на мировых финансовых и сырьевых площадках, пара доллар/рубль до конца недели может провести в диапазоне 70,60 — 73, тяготея к верхней границе.

Ранее независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов оценил перспективы укрепления рубля. В беседе с НСН он отметил, что сохраняется огромное количество неизвестных в мировой и глобальной экономике.

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