СМИ: Короткие сигареты для систем IQOS и GLO могут подвести под нормы антитабачного регламента
- Reuters
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на проект поправок в технический регламент стран Таможенного союза.
Стики предполагается продавать в простой упаковке без логотипов компании и с использованием определённых шрифтов. Также могут быть размещены антитабачные фотографии, как на традиционных сигаретах.
Инициатором поправок является Минздрав России. Список предполагаемых изменений проходит согласование.
«Если изделие с табаком предназначено для нагревания или тления и выделяемые при этом вещества попадают в лёгкие курильщика в результате вдыхания (затяжки), будь это дым или другой аэрозоль, — это курение», — заявил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков.
По его словам, классифицировать потребление нагреваемого табака можно только в качестве курения.
Ранее СМИ сообщали, что табачные компании могут обязать заменить обычную сигаретную бумагу на самозатухающую.