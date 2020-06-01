СМИ: Короткие сигареты для систем IQOS и GLO могут подвести под нормы антитабачного регламента

Короткие сигареты (стики) для систем IQOS и GLO могут признать курительными табачными изделиями и подвести под нормы антитабачного законодательства.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на проект поправок в технический регламент стран Таможенного союза.

Стики предполагается продавать в простой упаковке без логотипов компании и с использованием определённых шрифтов. Также могут быть размещены антитабачные фотографии, как на традиционных сигаретах.

Инициатором поправок является Минздрав России. Список предполагаемых изменений проходит согласование.

«Если изделие с табаком предназначено для нагревания или тления и выделяемые при этом вещества попадают в лёгкие курильщика в результате вдыхания (затяжки), будь это дым или другой аэрозоль, — это курение», — заявил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков.

По его словам, классифицировать потребление нагреваемого табака можно только в качестве курения.

Ранее СМИ сообщали, что табачные компании могут обязать заменить обычную сигаретную бумагу на самозатухающую.