СМИ: Табачные компании могут обязать заменить обычную сигаретную бумагу на самозатухающую

Табачные компании могут обязать заменить обычную сигаретную бумагу на самозатухающую.

Об этом сообщает ФАН.

Соответствующие изменения в технический регламент стран Таможенного союза подготовил Минздрав. В проекте документа говорится о необходимости замены обычной сигаретной бумаги на бумагу с пониженной воспламеняющей способностью.

Внести поправки предполагается в IV квартале 2020 года.

В пояснительной записке приводятся данные из других стран. Например, исследования в США показали, что в 2003—2011 годах именно в результате производства сигарет из негорящей бумаги удалось снизить смертность по причине неосторожного курения на 30%.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Совет по вопросам развития табачной промышленности» Эдуард Воронцов прокомментировал ситуацию с увеличением оборота контрабандной табачной продукции в России.