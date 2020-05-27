СМИ: Табачные компании могут обязать заменить обычную сигаретную бумагу на самозатухающую
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
Соответствующие изменения в технический регламент стран Таможенного союза подготовил Минздрав. В проекте документа говорится о необходимости замены обычной сигаретной бумаги на бумагу с пониженной воспламеняющей способностью.
Внести поправки предполагается в IV квартале 2020 года.
В пояснительной записке приводятся данные из других стран. Например, исследования в США показали, что в 2003—2011 годах именно в результате производства сигарет из негорящей бумаги удалось снизить смертность по причине неосторожного курения на 30%.
Ранее исполнительный директор ассоциации «Совет по вопросам развития табачной промышленности» Эдуард Воронцов прокомментировал ситуацию с увеличением оборота контрабандной табачной продукции в России.