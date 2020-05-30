Рубль рос второй месяц подряд в мае
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.
Отмечается, что к закрытию пятницы, курс доллара упал на 34 копейки, до 70,14 рубля, курс евро — на 17 копеек, до уровня 77,93 рубля.
Ранее аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов дал прогноз по курсу рубля.
По его словам, с учётом вероятности коррекции на мировых финансовых и сырьевых площадках пара доллар/рубль период до конца недели может провести в диапазоне 70,60—73, тяготея к верхней границе.