Рубль рос второй месяц подряд в мае

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В мае рубль рос второй месяц подряд, при этом компенсировав более половины провала марта на фоне стабилизации нефтяного рынка.
Рубль рос второй месяц подряд в мае
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Отмечается, что к закрытию пятницы, курс доллара упал на 34 копейки, до 70,14 рубля, курс евро — на 17 копеек, до уровня 77,93 рубля.

Ранее аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов дал прогноз по курсу рубля.

По его словам, с учётом вероятности коррекции на мировых финансовых и сырьевых площадках пара доллар/рубль период до конца недели может провести в диапазоне 70,60—73, тяготея к верхней границе.

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