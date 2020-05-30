Рубль рос второй месяц подряд в мае

В мае рубль рос второй месяц подряд, при этом компенсировав более половины провала марта на фоне стабилизации нефтяного рынка.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Отмечается, что к закрытию пятницы, курс доллара упал на 34 копейки, до 70,14 рубля, курс евро — на 17 копеек, до уровня 77,93 рубля.

Ранее аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов дал прогноз по курсу рубля.

По его словам, с учётом вероятности коррекции на мировых финансовых и сырьевых площадках пара доллар/рубль период до конца недели может провести в диапазоне 70,60—73, тяготея к верхней границе.