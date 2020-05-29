ФАС изучит обоснованность закупочных цен на молоко в России

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сообщения о занижении закупочных цен на сырое молоко у сельхозпроизводителей.
ФАС изучит обоснованность закупочных цен на молоко в России
  • Pixabay

«В связи с поступающими в ведомство сообщениями о снижении закупочных цен у производителей сырого молока служба запросила информацию у крупнейших молокоперерабатывающих компаний», — говорится в заявлении ведомства.

Там уточнили, что сигналы о занижении закупочных цен на сырое молоко у сельхозпроизводителей поступают из Алтайского края и Республики Татарстан.

В некоторых случаях снижение закупочной цены, согласно сообщениям, составило до 30%.

Как заявила и. о. начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Лариса Вовкивская, если выяснится, что молокоперерабатывающие предприятия намеренно провоцируют снижение закупочных цен на сырое молоко у фермеров, а сами оставляют цены на прежнем уровне без оснований, то служба «незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования».

Ранее в ФАС заявили, что проверят в 56 регионах страны возможное наличие картеля между «Магнитом» и другими торговыми сетями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить