ФАС изучит обоснованность закупочных цен на молоко в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сообщения о занижении закупочных цен на сырое молоко у сельхозпроизводителей.

«В связи с поступающими в ведомство сообщениями о снижении закупочных цен у производителей сырого молока служба запросила информацию у крупнейших молокоперерабатывающих компаний», — говорится в заявлении ведомства.

Там уточнили, что сигналы о занижении закупочных цен на сырое молоко у сельхозпроизводителей поступают из Алтайского края и Республики Татарстан.

В некоторых случаях снижение закупочной цены, согласно сообщениям, составило до 30%.

Как заявила и. о. начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Лариса Вовкивская, если выяснится, что молокоперерабатывающие предприятия намеренно провоцируют снижение закупочных цен на сырое молоко у фермеров, а сами оставляют цены на прежнем уровне без оснований, то служба «незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования».

Ранее в ФАС заявили, что проверят в 56 регионах страны возможное наличие картеля между «Магнитом» и другими торговыми сетями.