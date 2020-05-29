Предприниматель рассказал о работе по доставке готовой еды во время пандемии

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Владелец небольшого производства и доставки готовой еды Денис Михайлик рассказал о работе во время пандемии.
Предприниматель рассказал о работе по доставке готовой еды во время пандемии
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«В конце марта, когда все наши точки в ТЦ и все точки наших оптовых клиентов закрылись из-за коронавируса, нам пришлось срочно что-то решать. Идея, как остаться на плаву, лежала на поверхности — дать возможность всем приобретать еду по той цене, по которой обычно её берут оптовики и накручивают свою маржу», — заявил он в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей».

Сайт новой компании сделали по шаблону за пять дней. Первые заказы стали принимать 3 апреля.

По словам Михайлика, кухню они оперативно перенесли из Москвы в Московскую область, что снизило затраты в четыре раза — с 400 тыс. рублей за помещение в месяц до 100 тыс.

Как считает предприниматель, после окончания режима самоизоляции удастся расширить ассортимент предлагаемых блюд и нарастить обороты.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование, в результате которого выяснили, что 17% работодателей планируют оставить часть своего коллектива на удалённой работе после снятия ограничений.

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