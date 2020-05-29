Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла почти до 41%

Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла на 2,7 процентного пункта — до 40,7%, говорится в сообщении бюро кредитных историй «Эквифакс».

По словам гендиректора компании Олега Лагуткина, объём ранней просрочки до 30 дней по итогам апреля вырос на 32,5% и приблизился к 4 млрд рублей.

«Необходимо отметить, что такой объём ранней просрочки не является чем-то критичным для отрасли в целом — аналогичный объём встречался, например, в сентябре прошлого года, а в последующие месяцы объём стабилизировался на уровне 2,5 миллиарда рублей», — рассказал РИА Новости эксперт.

В январе сообщалось, что количество банкротств граждан в России за 2019 год выросло почти на 57%. По сведениям специалистов, за 2019 год несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.

По данным Объединённого кредитного бюро, общее количество потенциальных банкротов достигло 1,15 млн.