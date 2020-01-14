Эксперты заявили о росте числа банкротств граждан в России

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Количество банкротств граждан в России за 2019 год выросло почти на 57%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса».
Эксперты заявили о росте числа банкротств граждан в России
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

По сведениям специалистов, за 2019 год несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.

По данным Объединённого кредитного бюро, общее количество потенциальных банкротов достигло 1,15 млн. 

По итогам 2019 года кредиторы получили только 8 млрд рублей из требуемых 225,6 млрд. Основной причиной стало отсутствие у должников имущества, которое могло бы пойти на выплаты.

Как отметили в «Федресурсе», больше всего личных банкротств зарегистрировано в Москве и Московской области — 9,4 тыс. Далее следуют Самарская и Свердловская области, а также Санкт-Петербург.

По мнению специалистов, на ситуацию влияет растущая закредитованность населения.

Ранее независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News оценил рейтинг самых закредитованных регионов России.

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