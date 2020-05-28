Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.

Как отмечается, введение режима нерабочих дней, а также негативная внешнеэкономическая конъюнктура и карантинные меры в странах—торговых партнёрах обусловили снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг.

Снижение ВВП за четыре месяца ведомство оценило на уровне -1,9% год к году.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по российской экономике в 2020 году. Теперь эксперты ожидают снижения на 5% вместо 3,3%.