Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

Короткая ссылка
ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
  • globallookpress.com

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.

Как отмечается, введение режима нерабочих дней, а также негативная внешнеэкономическая конъюнктура и карантинные меры в странах—торговых партнёрах обусловили снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг.

Снижение ВВП за четыре месяца ведомство оценило на уровне -1,9% год к году.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по российской экономике в 2020 году. Теперь эксперты ожидают снижения на 5% вместо 3,3%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить