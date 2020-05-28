Власти Москвы готовят план по выходу экономики из кризисной ситуации

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные власти готовят план по выходу городской экономики из кризисной ситуации.
Власти Москвы готовят план по выходу экономики из кризисной ситуации
  • АГН «Москва»

По его словам, в план включат и существующие меры, сообщает РИА Новости.

«И также поработаем сейчас над тем, какие дополнительные меры могли бы быть предусмотрены городом в помощь предпринимателям», — сказал Ефимов.

Кроме того, Ефимов рассказал, что с понедельника, 1 июня, в Москве возобновят деятельность почти 200 тыс. работников непродовольственной торговли. 

Ранее «Невские новости» сообщали, что банки в Санкт-Петербурге выдали компаниям 1,7 млрд рублей беспроцентных кредитов на зарплаты.

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