Власти Москвы готовят план по выходу экономики из кризисной ситуации
- АГН «Москва»
По его словам, в план включат и существующие меры, сообщает РИА Новости.
«И также поработаем сейчас над тем, какие дополнительные меры могли бы быть предусмотрены городом в помощь предпринимателям», — сказал Ефимов.
Кроме того, Ефимов рассказал, что с понедельника, 1 июня, в Москве возобновят деятельность почти 200 тыс. работников непродовольственной торговли.
Ранее «Невские новости» сообщали, что банки в Санкт-Петербурге выдали компаниям 1,7 млрд рублей беспроцентных кредитов на зарплаты.