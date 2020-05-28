В Москве возобновят деятельность 200 тысяч работников непродовольственной торговли

С понедельника, 1 июня, в Москве возобновят деятельность почти 200 тыс. работников непродовольственной торговли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, непродовольственная торговля — это отрасли, запуск которых окажет максимальный эффект на восстановление столичной экономики.

«Со следующей недели ещё почти 200 тыс. человек из 18 602 организаций вернутся к работе в сферах непродовольственной торговли и бытовых услуг, ещё около 200 тыс. работников этих отраслей работали ранее на оптовых складах и в онлайн-торговле», — уточнил Ефимов.

Как отметил заммэра, во время режима самоизоляции продолжали работать все продовольственные магазины — почти 20 тыс. объектов. Работали на вынос и доставку почти 4,5 тыс. предприятий общепита.

Ранее, как сообщало ФАН, эксперты предложили создать Всероссийский центр поддержки бизнеса.