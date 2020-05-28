Эксперт оценила ситуацию на рынке недвижимости в России

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Заведующая кафедрой управления недвижимостью и ЖКХ факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина оценила ситуацию на рынке недвижимости.
Эксперт оценила ситуацию на рынке недвижимости в России
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» она напомнила, что начало 2020 года показывало поступательные тенденции, но известные события, в том числе пандемия коронавируса, снижение цен на нефть и рост курса валют, оказали отрицательное влияние.

«Спрос на жильё в марте уменьшился на 54,9% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. А в апреле — на 65,1%. Меньше всего пострадали новостройки Подмосковья. Число сделок по этим объектам в апреле сократилось на 50%, в Новой Москве — на 30%», — сказала эксперт.

Как отметила Иванкина, резкого снижения цен не произошло, но выросли скидки и бонусы — до 10—15%.

По словам эксперта, очень вероятен дальнейший рост льгот, скидок и бонусов при продаже жилья. Также ожидается стагнация вторичного рынка и рост рынка загородной недвижимости, считает она.

Ранее финансовый консультант кандидат экономических наук Максим Кривелевич в беседе с URA.RU прокомментировал снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.

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